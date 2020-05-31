На трассе под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну: пострадала семя

В субботу, 30 мая, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Никополь произошла авария с участием автоцистерны DAF и автомобиля Opel.

В результате аварии пострадала молодая семья с ребенком, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Приднепровское Никопольского района. Легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, которая перевозила молоко. От сильного удара автоцистерна вылетела на обочину и перевернулась, автомобиль Opel сильно искорежило.

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате ДТП водитель DAF не пострадал. Молодая семья, ехавшая в легковом автомобиле, получила травмы. В машине ехали мужчина, женщина и ребенок. Пострадавших пришлось вырезать из машины с помощью специальных инструментов. Их госпитализировали.

Под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Все подробности и обстоятельства произошедшего ДТП будут устанавливать правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине на ходу сгорел пассажирский автобус. Во время возгорания в автобусе находилось восемь человек, все они вышли самостоятельно.