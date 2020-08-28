На трассе под Днепром авто слетело в кювет: пассажирка погибла на месте. Фото

София Закревская Происшествия 17:15, 28.08.2020

В Днепропетровской области на участке трассы М18 (Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта) произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Lada двигался по автодороге со стороны Харькова по направлению к Бердянску. Водитель легковушки не справился с управлением, машина вылетела в кювет, сообщает "Днепр оперативный".

Смертельное ДТП произошло на трассе М18.
Днепр оперативный

Авария произошла на повороте с трассы М18 на дорогу М29 в районе виадука между поселком Губиниха и селом Вольное.

В результате аварии на месте погибла мать водителя Lada. 69-летнюю женщину зажало в салоне авто, она получила несовместимые с жизнью травмы.

Все детали и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Мать водителя легковушки погибла на месте.
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром внедорожник сбил мотоциклистку. Пострадавшая получила многочисленные травмы, ее госпитализировали в больницу.

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Днепр Происшествия

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