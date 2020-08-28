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На трассе под Днепром авто слетело в кювет: пассажирка погибла на месте. Фото

София Закревская
София Закревская
Происшествия
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На трассе под Днепром авто слетело в кювет: пассажирка погибла на месте. Фото

На трассе под Днепром авто слетело в кювет. Коллаж

В Днепропетровской области на участке трассы М18 (Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта) произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Lada двигался по автодороге со стороны Харькова по направлению к Бердянску. Водитель легковушки не справился с управлением, машина вылетела в кювет, сообщает "Днепр оперативный".

Смертельное ДТП произошло на трассе М18.

Смертельное ДТП произошло на трассе М18. Днепр оперативный

Авария произошла на повороте с трассы М18 на дорогу М29 в районе виадука между поселком Губиниха и селом Вольное.

В результате аварии на месте погибла мать водителя Lada. 69-летнюю женщину зажало в салоне авто, она получила несовместимые с жизнью травмы.

Все детали и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Мать водителя легковушки погибла на месте.

Мать водителя легковушки погибла на месте. Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром внедорожник сбил мотоциклистку. Пострадавшая получила многочисленные травмы, ее госпитализировали в больницу.

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