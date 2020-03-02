На трассе Харьков-Днепр в тройном ДТП погиб мужчина. Фото

В понедельник, 2 марта, на трассе Харьков-Днепр произошла авария с участием трёх автомобилей.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Еще четверо пассажиров получили серьезные травмы, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

ДТП под Днепром Експрес

Как предварительно установлено следователями, автомобиль "ВАЗ" под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "DAF". После этого "ВАЗ" продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в салоне которого находилось 8 пассажиров.

Для водителя "ВАЗ" полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Остальных пострадавших госпитализировали в больницу.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП под Днепром ГУ НП в Днепропетровской области

ДТП под Днепром ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Набережной Победы Honda влетела в столб. По предварительной информации, машина двигалась на скорости более 140 километров в час.

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