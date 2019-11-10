На складе под Кривым Рогом произошел масштабный пожар

В селе Петрово Днепропетровской области произошел пожар на складе с семенами подсолнечника.
Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
На складе с семенами подсолнуха произошел масштабный пожар
Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области
Сообщение о пожаре поступило в 21:24 субботы, 9 ноября.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем складском здании.
Огонь уничтожил крышу склада и 1,5 тыс. тонн семян.
В 22:18 пожар удалось локализовать и в 1:15 – ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет..
К тушению привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ривне в ночь на 5 ноября около 02:35 произошел масштабный пожар в ресторане LION. Его удалось ликвидировать только спустя два часа.
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