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10 ноября • обновлено в 13:38
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На складе под Кривым Рогом произошел масштабный пожар

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В селе Петрово Днепропетровской области произошел пожар на складе с семенами подсолнечника.

Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На складе с семенами подсолнуха произошел масштабный пожар

На складе с семенами подсолнуха произошел масштабный пожар

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Сообщение о пожаре поступило в 21:24 субботы, 9 ноября.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем складском здании.

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Огонь уничтожил крышу склада и 1,5 тыс. тонн семян.

В 22:18 пожар удалось локализовать и в 1:15 – ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет..

К тушению привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Ривне в ночь на 5 ноября около 02:35 произошел масштабный пожар в ресторане LION. Его удалось ликвидировать только спустя два часа.

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Место
Украина Кривой Рог
Теги
ГосЧС пожар
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