На Поля ограбили колбасный магазин: товар унесли, а деньги оставили

26 декабря на линию 102 сообщили, что неизвестные ограбили колбасный магазин на проспекте Александра Поля.

Из магазина вынесли достаточно много колбас, в то время как деньги остались на месте. Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 1:00 ночи.

В Днепре ограбили колбасный магазин Информатор

Известно, что помимо продукции в магазине находились и деньги, однако все наличные остались на месте. Тем временем грабители вынесли не один килограмм колбас.

Детали выясняют правоохранительные органы Информатор

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали случившегося. Полицейские уже ищут людей, которые могут быть причастны к ограблению магазина.

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