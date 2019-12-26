Главная Новости
26 декабря • обновлено в 14:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Яна Коваль

На Поля ограбили колбасный магазин: товар унесли, а деньги оставили

602
Читать материал на украинском

26 декабря на линию 102 сообщили, что неизвестные ограбили колбасный магазин на проспекте Александра Поля.

Из магазина вынесли достаточно много колбас, в то время как деньги остались на месте. Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 1:00 ночи.

В Днепре ограбили колбасный магазин

В Днепре ограбили колбасный магазин

Информатор

Известно, что помимо продукции в магазине находились и деньги, однако все наличные остались на месте. Тем временем грабители вынесли не один килограмм колбас.

Новости
Избили и выкинули: в Днепре нагло ограбили мужчину в электричке
Детали выясняют правоохранительные органы

Детали выясняют правоохранительные органы

Информатор

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали случившегося. Полицейские уже ищут людей, которые могут быть причастны к ограблению магазина.

Новости
Распылил газ в лицо: под Днепром мужчина дерзко ограбил ребенка
Колбасные злоумышленники унесли только товар

Колбасные злоумышленники унесли только товар

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре таксист жестоко расправился с девушкой.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости полиция грабеж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги