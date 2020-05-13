На Новом мосту в Днепре загорелся автомобиль: образовалась огромная пробка. Фото

В среду, 13 мая, на Новом мосту в Днепре на ходу загорелся легковой автомобиль Fiat.

Огонь удалось потушить до приезда спасателей, однако в результате происшествия образовалась огромная пробка. Она тянется по направлению к Правому берегу от ТЦ "Наша правда", сообщает "Информатор".

Пробка на Новом мосту в Днепре по состоянию на 10:00 Карта

Пробка на Новом мосту в Днепре Информатор

Возгорание потушили владелец автомобиля и водители соседних авто с помощью огнетушителей. По предварительной информации, у Fiat выгорело подкапотное пространство.

Пробка на Новом мосту в Днепре Информатор

Пробка на Новом мосту в Днепре Информатор

Пробка на Новом мосту в Днепре Информатор

Пробка на Новом мосту в Днепре Информатор

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