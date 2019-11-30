На Калиновой провалился асфальт: образовалась огромная яма

29 ноября, в ночное время, на пересечении улиц Калиновой и Образцова рухнул асфальт.

Подробнее об этом сообщает Информатор.

На Калиновой после дождя провалился асфальт dp.informator.ua

На данном участке уже около двух месяцев проводят работы по замене коммуникаций, сейчас яма стала больше и в нее попала влага.

Яма появилась 29 ноября. К вечеру она разрослась, на нее обратили внимание патрульные. Они остановились и оградили участок дороги лентой.

К счастью, никто не пострадал dp.informator.ua

Специалисты устраняют проблему dp.informator.ua

Первыми на яму обратили внимание патрульные dp.informator.ua

На участке уже около двух месяцев проводят работы по замене коммуникаций dp.informator.ua

Утром проезд с Образцова к Байкальской оградили полноценным забором, также там установили временные знаки.

Участок по направлению к улице Байкальской перекрыт dp.informator.ua

Ситуация усугубилась из-за погодных условий dp.informator.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре затопило остановку на набережной: вода пробила асфальт.

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