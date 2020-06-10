На Голубом озере под Днепром загадочно исчезла молодая женщина: фото и приметы
На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести Марину Соколовскую.
Женщина отдыхала вместе с друзьями в Green Park на Голубом озере 7 июня. Около 17:00 она ушла в неизвестном направлении, после чего ее никто уже не видел, сообщает Информатор.
Известно, что пропавшая является жительницей Днепра. Куда она могла направиться, никому не известно.
Приметы: на вид 34-37 лет, рост — 170-173 см, черные волосы до плеч, карие глаза, шрам от ожога под правой ключицей.
Была одета только в купальник.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Марины, сообщайте на линию "102" или по номерам:(050) 744-43-39, (067) 190-71-24.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве при загадочных обстоятельствах еще 4 июня исчез участник боевых действий Андрей Володий, 1977 года рождения. В тот вечер он написал, что был у моста рядом со станцией метро "Выдубичи" и останавливал "попутку", а тогда – больше не выходил на связь.