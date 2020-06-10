На Голубом озере под Днепром загадочно исчезла молодая женщина: фото и приметы

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести Марину Соколовскую.

Женщина отдыхала вместе с друзьями в Green Park на Голубом озере 7 июня. Около 17:00 она ушла в неизвестном направлении, после чего ее никто уже не видел, сообщает Информатор.

Известно, что пропавшая является жительницей Днепра. Куда она могла направиться, никому не известно.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину Коллаж

Приметы: на вид 34-37 лет, рост — 170-173 см, черные волосы до плеч, карие глаза, шрам от ожога под правой ключицей.

Была одета только в купальник.

На Голубом озере под Днепром загадочно исчезла молодая женщина Информатор

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Марины, сообщайте на линию "102" или по номерам:(050) 744-43-39, (067) 190-71-24.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве при загадочных обстоятельствах еще 4 июня исчез участник боевых действий Андрей Володий, 1977 года рождения. В тот вечер он написал, что был у моста рядом со станцией метро "Выдубичи" и останавливал "попутку", а тогда – больше не выходил на связь.