На глазах у детей: в подвале школы Кривого Рога заживо замуровали котов

В Кривом Роге Днепропетровской области в школе №130 оказались замурованными семеро котят.

По неподтвержденной информации, такой приказ поступил от руководства учебного заведения. Неравнодушные горожане взялись за спасение животных, сообщила на своей странице в Facebook местная жительница Татьяна Плющенко.

Сообщение о жестоком обращении с животными поступило от учеников школы. В подвальном помещении они обнаружили замурованными семерых котят. Малыши оказались практически полностью изолированными от внешнего мира. Общение с "заключенными" было возможным только через небольшое окно с решеткой.

В Кривом Роге замуровали котов zp.today

"Вот эти крохи замурованы в подвале, мама котят с этой стороны пытается драть эту сетку, мяукает. И все это происходит на глазах у детей, там, где их должны учить доброте и состраданию к чужой боли, где хватаются за голову и рассказывают, что прилагают максимум усилий, отдают всех себя, чтобы предотвратить детскую жестокость и детский булинг", – написала Плющенко.

Сотрудница учебного заведения, к которой горожанка обратилась с просьбой освободить невинных животных, не только проигнорировала обращение, но и потребовала от нее немедленно покинуть территорию школы, угрожая полицией.

"Пока я просовывала через сетку кашу с кормом и пробовала, насколько прочно держатся эти решётки, мимо нас медленно проезжал электромобиль BMW. Останавливается этот автомобиль, выходит из него женщина и начинает на меня орать: "Женщина, что вы делаете? Зачем вы их кормите?" Спрашиваю: "А Вы в курсе, что в подвале живьём замурованы котята, мама на улице и ни одного открытого окна на всю школу?" В ответ монолог: "Вы думаете, я не знаю, что происходит у меня в школе? Не смейте их здесь кормить. Прусаков и мышей вы будете выводить? Уходите отсюда, иначе я сейчас вызову полицию", – поделилась горожанка.

В Кривом Роге в школьном подвале замуровали котов Facebook Татьяны Плющенко

В Кривом Роге в школьном подвале замуровали котов Facebook Татьяны Плющенко

Директор школы также отказалась содействовать в спасении животных. Более того, как утверждают местные жители, приказ отравить всех котов на территории школы был выдан именно ею.

"Дети переживают, что они теперь потравят остальных, выживших котят. Слышали, как разговаривали дворники и говорили, что директор дала им указание потравить всех котов. Я в шоке! Что делать? Кто воспитывает наших детей? Как спасти котят? Завтра пойду к директору. Но, как рассказала мне женщина, подошедшая к нам, она ходила к директору, просила не замуровывать, оставить хоть одну дырку, чтобы кошка могла котят вывести. Ходила ещё одна женщина, просили директора подождать до тепла, чтобы котята не остались на морозе, но директор не согласилась", – сказано в посте.

Чуть позже стало известно, что котов удалось освободить и их безопасности уже ничего не угрожает. После широкой огласки данной ситуации в соцсети руководство школы неожиданно отказалось от предыдущих заявлений и пояснило, что сделало это ради безопасности школьников.

"Нам объяснили, что их закрыли решетками не из-за котов, а из-за того, что на территории школы часто распивают спиртное, бросают бутылки в подвал, наркоманы также любят закоулки школы и шприцы тоже оказываются в подвале. Уверили, что травить котов никто не собирался и распоряжения такого не было", - сообщила Плющенко.

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