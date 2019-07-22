На Донбассе подорвался 22-летний воин из Днепра

В районе проведения операции Объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве подорвался 22-летний военнослужащий из Днепра.

Погибший воин служил в 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде, сообщила на своей странице в Facebook депутат городского совета Юлия Дмитрова.

Погиб военнослужащий Телеканал 24

"Мы снова теряем молодых ребят, которым еще жить и жить .... Семен 1997 г.р. из города Днепр. Поступил на службу в 25 бригаду ДШВ в январе 2019. Сегодня утром он и собрат (19 лет) подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном ДРГ противника. Двое погибших, двое раненых", - сообщила она.

Согласно информации пресс-центра ООС, военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном вражеской ДРГ, около 8:25 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост в районе Счастья (Луганская область).

"В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва. Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении пресс-центра.

В свою очередь советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа сообщила, что двое раненных военных с минно-взрывными травмами с осколочными ранениями были доставлены в Днепр.

"Наши ранены земляки военным вертолетом эвакуированы в Днепр, состояние удовлетворительное, в сознании, пообщались. По схеме евакувции, в связи с кровоизлиянием в глазах, направлены именно в Днепр на обследование областными офтальмологами и врачами областной больницы Мачникова", - написала Губа.

Она добавила, что глаза у военных целы, их лечат при помощи капель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

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