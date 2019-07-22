Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

На Донбассе подорвался 22-летний воин из Днепра

707 Читать материал на украинском

В районе проведения операции Объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве подорвался 22-летний военнослужащий из Днепра.

Погибший воин служил в 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде, сообщила на своей странице в Facebook депутат городского совета Юлия Дмитрова.

Погиб военнослужащий

Погиб военнослужащий

Телеканал 24

"Мы снова теряем молодых ребят, которым еще жить и жить .... Семен 1997 г.р. из города Днепр. Поступил на службу в 25 бригаду ДШВ в январе 2019. Сегодня утром он и собрат (19 лет) подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном ДРГ противника. Двое погибших, двое раненых", - сообщила она.

Новости
Осколки в теле и множество переломов: в Днепре борются за жизнь тяжелораненого бойца

Согласно информации пресс-центра ООС, военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном вражеской ДРГ, около 8:25 21 июля во время выдвижения на наблюдательный пост в районе Счастья (Луганская область).

"В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва. Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении пресс-центра.

Новости
Боролись до последнего: в госпитале умер раненый "киборг" из Днепра

В свою очередь советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа сообщила, что двое раненных военных с минно-взрывными травмами с осколочными ранениями были доставлены в Днепр.

"Наши ранены земляки военным вертолетом эвакуированы в Днепр, состояние удовлетворительное, в сознании, пообщались. По схеме евакувции, в связи с кровоизлиянием в глазах, направлены именно в Днепр на обследование областными офтальмологами и врачами областной больницы Мачникова", - написала Губа.

Она добавила, что глаза у военных целы, их лечат при помощи капель.

Новости
Потерял стопу: в Днепре спасают волонтера из зоны ООС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
ООС погиб боец Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel