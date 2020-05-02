На Днепропетровщине разоблачили сеть "коронавирусных" интернет-мошенников. Видео

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили сеть мошенников, которые размещали подставные объявления о продаже средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

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Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, использующих пандемией коронавируса для совершения мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

От преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривень. Мошенники действовали в 11 областях Украины, в том числе в Днепропетровской области.

Киберполиция разоблачила сеть "коронавирусных" интернет-мошенников Пресс-служба НПУ

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в Интернете размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

После того, как они получали предоплату или полную оплату за товар на счета, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

По месту жительства и в автомобилях фигурантов проведены обыски. По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства.

Окончательная сумма ущерба устанавливается. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом. Мобильные бригады медиков выявили 39 новых случаев заражения.

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