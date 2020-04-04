На Днепропетровщиние мужчина душил водителя веревкой, чтобы забрать машину

В пятницу, 3 апреля, в Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который угнал автомобиль.

Чтобы завладеть чужим автомобилем, мужчина напал на владельца и начал душить. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как рассказал заявитель, около полуночи к нему обратились двое мужчин с просьбой отвести их в одно из сел Покровского района.

По дороге один из пассажиров приказал остановить автомобиль и начал душить водителя веревкой. Вырвавшись, мужчина выбежал из автомобиля и скрылся. Нападавший сел за руль "ВАЗ" и уехал в неизвестном направлении.

После получения сообщения о преступлении началась полицейская спецоперация, в ходе которой полицейские и военнослужащие Национальной гвардии задержали в течение часа автоугонщика в поселке Васильковка.

Мужчина душил водителя веревкой, чтобы забрать машину Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Мужчина душил водителя веревкой, чтобы забрать машину Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение автомобилем). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вынесли жесткий приговор трем преступникам, убившим мужчину ради телефона.

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