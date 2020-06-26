На Днепропетровщине жилой дом охватил сильный пожар: пострадали два человека

В поселке Куриловка Днепропетровской области 25 июня загорелся двухэтажный жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 19:25. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В огненном плену оказались 48-летняя женщина и 19-летняя девушка. Обе получили ожоги верхних конечностей и лица. Девушку в состоянии средней тяжести направили в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Общая площадь пожара составила 15 м. кв. К его ликвидации были привлечены четверо спасателей и одна единица техники.

Пожар под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре группа парней пострадала из-за взрыва петарды.