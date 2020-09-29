На Днепропетровщине женщина убила знакомого ножом в сердце

В городе Апостолово Днепропетровской области 37-летняя местная жительница ударила знакомого мужчину ножом в грудь.

Полученное ранение оказалось для потерпевшего смертельным. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители выяснили, что убийство случилось в доме 48-летнего горожанина. Вечером 26 сентября он принимал у себя гостью. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого женщина вонзила в сердце оппонента нож и сбежала.

Полицейские разыскали злоумышленницу в доме ее родственников. 27 сентября ей сообщили о подозрении в убийстве. Санкция статьи, которую инкриминируют женщине, предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

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