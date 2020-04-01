В Вольногорске Днепропетровской области правоохранители разоблачили 42-летнюю местную жительницу, которая снимала свою 4-летнюю дочь в порно.

Созданием такого контента злоумышленница занималась дома около двух лет, сообщили на сайте Национальной полиции Украины. За одно видео она получала тысячу долларов.

На Днепропетровщине женщина снимала порно с 4-летней дочерью Сайт Нацполиции

Женщина продавала отснятые материалы на специализированных форумах, в социальной сети и с помощью месенджера.

"Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленницы. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, использованные при изготовлении порнографических материалов", – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине женщина снимала порно с 4-летней дочерью Сайт Нацполиции

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 301 – ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов Уголовного кодекса Украины. Женщине объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре вынесли жесткий приговор трем преступникам, убившим мужчину ради телефона.

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