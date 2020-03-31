На Днепропетровщине женщина с коронавирусом заразила всю семью: подробности

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

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Известно, что заболевший является супругом женщины, которой аналогичный диагноз поставили 25 марта. Ранее инфекция подтвердилась и у их сына, сообщает "Первый криворожский".

Горожанину 63 года. До подтверждения заболевания он несколько дней находился в инфекционной больнице. Состояние здоровья криворожанина удовлетворительное, за ним круглосуточно наблюдают врачи.

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По состоянию на 30 марта в Днепропетровской области коронавирус подтвердился у девяти человек. Одному из них удалось полностью выздороветь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Новомосковск у заболевшего коронавирусом COVID-19 местного жителя медики несколько дней не могли диагностировать инфекцию.

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