На Днепропетровщине женщина с коронавирусом потеряла двойню на позднем сроке: в сети собирают помощь

В городе Марганец Днепропетровской области 24-летняя женщина потеряла близнецов на седьмом месяце беременности.

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Горожанка поступила в больницу с жалобой на ухудшение самочувствия. УЗИ показало внутриутробную гибель плодов, а вскоре после этого у нее подтвердился коронавирус, сообщили в Facebook-сообществе "Марганецкий очевидец".

О смерти малышей Валентина узнала лишь спустя четыре дня. За это время у нее успела развиться острая интоксикация организма.

На Днепропетровщине женщина с коронавирусом потеряла двойню delo.ua

О наличии у себя инфекции женщина даже не подозревала – в последнее время ее тревожил только насморк. Лечение пациентка проходила под наблюдением врача.

COVID-19 у горожанки подтвердился тремя тестами. Спасать заболевшую взялись медики Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. Валентина находится в тяжелом состоянии, помимо двусторонней пневмонии, у нее отказали почки и пострадала печень. Женщина нуждается в гемодиализе.

Facebook/Юлия Сыроватка

Валентине предстоит дорогостоящее и длительное лечение и восстановление. Все неравнодушные могут ей помочь, перечислив посильную сумму на карту:

5168 7426 0231 8374 (Плотник Лидия Андреевна).

Скриншот Facebook/"Марганецкий очевидец"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в роддоме областной больницы имени Мечникова в Днепре женщина с коронавирусом родила здорового ребенка. Мальчик весом 3,5 кг и ростом 54 см появился на свет ночью 29 апреля.

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