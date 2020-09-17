В городе Павлоград Днепропетровской области полицейские остановили водителя в состоянии наркотического опьянения и с психотропами.

Правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили у женщины слип-пакеты с наркотиками и самодельное устройство для курения с остатками марихуаны, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

16 сентября во время патрулирования полицейские остановили автомобиль под управлением 31-летней местной жительницы.

На Днепропетровщине женщина "под кайфом" и с психотропами ездила по городу Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Остановившись, женщина закрылась в авто и начала что-то прятать по карманам. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр автомобиля, во время которого обнаружили девять слип-пакетов с кристаллическим веществом и самодельное устройство для курения с остатками марихуаны. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась.

Отметим, что изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Транспортное средство помещено на площадку отдела полиции.

Как выяснили правоохранители, женщина уже в третий раз в течение года привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В конце 2019 года ее лишили прав управлять транспортным средством сроком на три года.

По данному факту составлены административные протоколы о правонарушениях.

На Днепропетровщине женщина "под кайфом" и с психотропами ездила по городу Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Кроме того, сейчас правоохранители проверяют женщину на причастность к распространению наркотиков на территории города.

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