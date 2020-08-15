На Днепропетровщине зафиксировали вспышку бешенства: введен карантин

В селе Карповка Днепропетровской области зафиксировали вспышку бешенства животных.

Местные власти начали борьбу с опасным вирусным заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе Карповской сельской объединенной территориальной громады.

Село Карповка Широковского района и прилегающие к нему территории объявили опасным очагом вспышки бешенства животных. Населенные пункты Широкая Дача, Цветково, Вишневое, Зеленый Гай, Тихий Став, Александрия, Плугатар Карповского сельского совета с прилегающими к ним угодьями, пастбищами, полевыми массивами признали угрожающими зонами по бешенству животных.

На всех упомянутых участках ввели карантин. До окончания борьбы с бешенством там запрещается проведение промышленного и лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз. Вывозить домашних животных из карантинной зоны также запрещено. Всех местных жителей просят предупредить детей и знакомых об опасности.

Устранять проблему местные власти решили при помощи массовой вакцинации домашних животных в селах, где ее ранее не проводили. Прививки ветеринары начинают делать с 08:30 согласно расписанию. Сама вакцина бесплатна, оплатить нужно только регистрацию животного и шприц.

График вакцинации от бешенства karpivka.otg.dp.gov.ua

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