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26 марта • обновлено в 05:46
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На Днепропетровщине зафиксировали еще один случай коронавируса

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В Днепропетровской области зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом.

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Лабораторные исследования показали положительный тест на COVID-19 у жителя Кривого Рога, сообщили на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

Мужчина находится под наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Его состояние состояние стабильное, он чувствует себя хорошо.

Коронавирус

Коронавирус

ДнепрОГА

В области начали выявлять всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать их и обеспечить изоляцию.

Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Днепропетровской области выросло до трех.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждены 145 случаев коронавируса COVID-19, из которых пять – летальных.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
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