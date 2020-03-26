На Днепропетровщине зафиксировали еще один случай коронавируса

В Днепропетровской области зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом.
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Лабораторные исследования показали положительный тест на COVID-19 у жителя Кривого Рога, сообщили на сайте Днепропетровской областной государственной администрации.
Мужчина находится под наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Его состояние состояние стабильное, он чувствует себя хорошо.
Коронавирус
ДнепрОГА
В области начали выявлять всех, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать их и обеспечить изоляцию.
Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Днепропетровской области выросло до трех.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине официально подтверждены 145 случаев коронавируса COVID-19, из которых пять – летальных.
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