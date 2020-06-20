На Днепропетровщине задержали серийную мошенницу: полиция ищет сообщницу

В городе Каменское Днепропетровской области 19 июня две женщины мошенническим путем завладели деньгами пожилой супружеской пары.

Злоумышленницы пришли в дом пенсионеров и, представившись соцработницами, сообщили, что в рамках денежной реформы им необходимо обменять старые деньги на купюры нового образца. Супруги поверили воровкам и обменяли деньги, однако вскоре обнаружили в конверте фальшивые купюры, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Пенсионерка попыталась задержать одну из воровок самостоятельно, но та силой оттолкнула женщину и убежала. Потерпевшая позвала на помощь соседей, которые догнали одну из преступниц и удерживали ее до приезда полицейских. Грабительницей оказалась 39-летняя ранее судимая жительница Новомосковска.

На Днепропетровщине задержали серийную мошенницу ГУ НП в Днепропетровской области

По согласованию с местной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж. На данный момент решается вопрос избрания ей меры пресечения. Также полицейские разыскивают вторую женщину, причастную к преступлению.

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