На Днепропетровщине задержали мужчину с гранатой

В Новомосковском районе на Днепропетровщине 20 июня возле одного из местных прудов полицейские задержали мужчину с гранатой. Нарушителя заметили отдыхающие и сразу сообщили правоохранителям.

Люди рассказали, что обратили внимание на человека, который ходил возле водоема и держал в руках предмет, похожий на боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Новомосковского района. При осмотре в его сумке обнаружили корпус гранаты типа РГД-5.

Работникам криминальной полиции мужчина пояснил, что указанный предмет хотел бросить в пруд, а потом решил оставить себе.

Гранату изъяли и направили на экспертное исследование. В настоящее время устанавливается происхождение боеприпаса.

Полиция начала уголовное производство по части первой, статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Борисполе Киевской области в частном дворе произошел взрыв гранаты, в результате которого один мужчина погиб, а другой получил осколочные ранения.