На Днепропетровщине за сутки нашли еще 11 зараженных коронавирусом

Алина Рашевская Происшествия 08:41, 14.04.2020 Обновлено: 08:52, 14.04.2020

В Днепропетровской области по состоянию на вечер понедельника, 13 апреля, зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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Инфекцию выявили у жителей Днепра, Кривого Рога, Павлограда, Петропавловки, а также Павлоградского района. Среди заболевших – двое детей, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Все больные из Павлограда контактировали с людьми из Першотравенска. Всего за сутки сделано 228 анализов.

Коронавирус на Днепропетровщине
Слово и дело

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нехватка в организме человека витамина D ухудшает состояние при наличии коронавируса COVID-19. Исследование ученых показало, что у пожилых людей, принимавших добавки с витамином D, риск развития инфекции снизился на 50%.

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