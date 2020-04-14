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14 апреля • обновлено в 09:03
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине за сутки нашли еще 11 зараженных коронавирусом

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В Днепропетровской области по состоянию на вечер понедельника, 13 апреля, зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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Инфекцию выявили у жителей Днепра, Кривого Рога, Павлограда, Петропавловки, а также Павлоградского района. Среди заболевших – двое детей, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Все больные из Павлограда контактировали с людьми из Першотравенска. Всего за сутки сделано 228 анализов.

Коронавирус на Днепропетровщине

Коронавирус на Днепропетровщине

Слово и дело

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нехватка в организме человека витамина D ухудшает состояние при наличии коронавируса COVID-19. Исследование ученых показало, что у пожилых людей, принимавших добавки с витамином D, риск развития инфекции снизился на 50%.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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