На Днепропетровщине взорвавшийся газовый баллон разрушил дом. Видео

Игорь Кравченко Происшествия 15:58, 3.05.2020

В воскресенье, 3 мая, в селе Дмитровка Днепропетровской области на территории дачного общества взорвался дом.

В 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Дмитровка Петропавловского района горит дом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасателями установили, что предварительно в результате взрыва газового баллона произошло полное разрушение одноэтажного дома, после чего возник пожар.

Взорвавшийся газовый баллон разрушил дом
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На момент разрушения владельцы дома отсутствовали. На месте погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Также огонь повредил крышу, конструкции дома и имущество.

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