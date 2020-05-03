Главная Новости
3 мая • обновлено в 22:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине взорвавшийся газовый баллон разрушил дом. Видео

1.5т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 3 мая, в селе Дмитровка Днепропетровской области на территории дачного общества взорвался дом.

В 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Дмитровка Петропавловского района горит дом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На месте происшествия спасателями установили, что предварительно в результате взрыва газового баллона произошло полное разрушение одноэтажного дома, после чего возник пожар.

Взорвавшийся газовый баллон разрушил дом

Взорвавшийся газовый баллон разрушил дом

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На момент разрушения владельцы дома отсутствовали. На месте погибших и пострадавших нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Также огонь повредил крышу, конструкции дома и имущество.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги