На Днепропетровщине взорвали банкомат и похитили миллион гривен. Фото и видео

В пятницу ночью, 25 сентября, в Новомосковском районе Днепропетровской области преступная группа взорвала банкомат в подвале почтового отделения.

О планах банды местных правоохранителей предупредили в полиции Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В состав группы входили трое жителей города Сумы и один мужчина из Каменского района возрастом 34 до 49 лет. На Днепропетровщину они приехали на двух автомобилях. Злоумышленники похитили из взорванного банкомата кассеты с суммой около миллиона гривен.

Полицейские управления уголовного розыска задержали бандитов сразу после совершения преступления. Во время преследования преступники сопротивлялись действиям правоохранителей и протаранили служебное авто отряда КОРД. Спецназ заблокировал транспорт грабителей и применил табельное оружие.

После задержания у злоумышленников изъяли кассеты с деньгами, оружие и другие вещественные доказательства. По факту кражи организованной группой в особо крупных размерах открыто уголовное производство. Как сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска, задержанные неоднократно совершали аналогичные преступления на территории Полтавской и Сумской областей.

КОРД задержал всех четырех членов банды. Департамент уголовного розыска

У злоумышленников изъяли деньги и оружие. Департамент уголовного розыска

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