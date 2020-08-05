На Днепропетровщине выпускной закончился массовым отравлением

В субботу, 1 августа, в селе Вязовок Днепропетровской области дети вместе с родителям отмечали выпускной.

Как сообщает "Мост Днепр", мероприятие проходило в одном из местных кафе. Закончился праздник плачевно – его результатом стало массовое отравление.

На следующий день после выпускного вечера люди начали обращаться за помощью к медикам. Всем пациентам поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Сейчас под наблюдением врачей находятся девять человек, трое из них – дети. Пятерых пострадавших госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу, четверо находятся на амбулаторном лечении в селе Вязовок Павлоградского района.

После сообщения о массовом отравлении Госпродпотребслужба начала проверку кафе, которое организовывало питание на выпускном. Стало известно, что там не соблюдали все нормы санитарии и безопасности качества пищевых продуктов. В заведении питания не было дезинфицирующих средств, нарушались технологии приготовления, товарное соседство сырых продуктов и готовых блюд, организация мытья посуды. Кроме того, сотрудники заведения и кухни не придерживались правил личной гигиены.

На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается, отметила начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович. Сейчас специалисты ожидают результатов лабораторных исследований.

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