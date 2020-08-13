На Днепропетровщине выпускной закончился массовым отравлением: названы причины

В селе Вязовок Днепропетровской области выпускной, который отмечали в одном из местных кафе 1 августа, стал причиной массового отравления.

В результате данного происшествия за помощью к медикам обратились 13 человек. На данный момент эпидемиологическое расследование причин отравления закончено, сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

У всех восьми пациентов, которые лечились на стационаре, выявили одного и того же возбудителя - сальмонеллу. Предварительно, источником заражения стали куриные яйца, которые использовались в кафе для приготовления блюд. Продукция поставлялась на кухню с подсобного хозяйства владельца заведения. На территории и оборудовании была найдена также и кишечная палочка.

Кроме того, в кафе зафиксировали еще множество других нарушений: пищевые продукты, которые попадали на кухню, не имели подтверждений качества и безопасности; в холодильниках не соблюдался температурный режим и товарное соседство. Сама кухня и инвентарь были в неудовлетворительном состоянии - повсюду трещины, плесень и ржавчина. Сотрудники заведения питания не проходили регулярные медосмотры.

На данный момент работа кафе временно прекращена до 16 августа. Информацию о результатах исследований передали в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в селе Вязовок выпускной закончился массовым отравлением.