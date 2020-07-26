На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото и видео ЧП

В городе Марганец Днепропетровской области 25 июля вспыхнул лесной пожар.

Сообщение о возгорании на территории урочища "Закаменка" поступило в Службу спасения "101" около 22:40. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

По прибытии пожарные установили, что огонь охватил 4,5 га леса. На его ликвидацию ушло около получаса. Предварительно, никто не пострадал.

В тушении были задействованы две единицы техники и пятеро пожарных. Также к ликвидации пожара были привлечены два работника и одна единица техники Марганецкого лесного хозяйства.

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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