На Днепропетровщине "вскрыли" подпольный канал поставок опасных наркотиков

В субботу, 28 марта, на Днепропетровщине полицейские перекрыли межобластной канал поставки наркотиков из Харьковской области.

В наркодилера, который организовал поставки наркотиков в Павлограде, изъяли различные виды наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" составляет около 3 миллионов гривень.

Как установили полицейские, 21-летний житель Павлограда через мессенджер делал оптовые заказы наркотиков, через курьерскую почту получал их, фасовал на дозы и сбывал потребителям путем "закладок".

Полицейские разоблачили канал поставок наркотиков Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Его задержали 27 марта во время получения заказа в почтовом отделении. У него изъяли сверток с 200 граммами синтетического наркотика и пистолет.

Полицейские разоблачили канал поставок наркотиков Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В этот же день полицейские провели осмотр в квартире и гараже, которые арендовал подозреваемый. В помещениях были изъяты почти 5 килограммов синтетических наркотиков "спайсов", "миксов", "МДМА", "амфетамин", 1 килограмм марихуаны, 40 таблеток экстази и 143 марки "ЛСД".

Полицейские разоблачили канал поставок наркотиков Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Изъятые вещества направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщение о подозрении по статьям 263 и 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают других лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром нацгвардейцев поймали на сбыте наркотиков. Они были в группе наркодиллеров, которые занимались изготовлением и продажей наркотиков в Павлограде.

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