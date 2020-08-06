На Днепропетровщине возле заправки загорелся грузовик с углем. Фото с места ЧП

Алина Рашевская Происшествия 08:45, 6.08.2020

В ночь на 6 августа в селе Вишневое Днепропетровской области на временной стоянке неподалеку от заправки загорелся грузовой автомобиль MAN.

В его прицепе находился древесный уголь. Огонь уничтожил 4,5 тонны груза, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 02:50. На место направили четырех чрезвычайников и одну единицу техники. Огонь удалось полностью потушить лишь спустя два часа.

Пожар под Днепром
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате пожара никто не пострадал. Причины возникшего возгорания устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мать ударила 2-летнего ребенка головой об асфальт.

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Днепр Происшествия

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