На Днепропетровщине возле заправки загорелся грузовик с углем. Фото с места ЧП

Пожар под Днепром. Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В ночь на 6 августа в селе Вишневое Днепропетровской области на временной стоянке неподалеку от заправки загорелся грузовой автомобиль MAN.

В его прицепе находился древесный уголь. Огонь уничтожил 4,5 тонны груза, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 02:50. На место направили четырех чрезвычайников и одну единицу техники. Огонь удалось полностью потушить лишь спустя два часа.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В результате пожара никто не пострадал. Причины возникшего возгорания устанавливаются.

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