На Днепропетровщине водителю автобуса стало плохо во время рейса: мужчину спасли пассажиры

На Днепропетровщине водителю автобуса стало плохо во время рейса. Коллаж

В воскресенье, 2 августа, в селе Заря Днепропетровской области стало плохо водителю междугороднего автобуса Днепр-Марганец.

Во время работы по маршруту автобус сделал запланированную остановку. Автомобилист остановил транспортное средство, вышел из него и потерял сознание, сообщили в Facebook-группе "Х**вый Марганец".

Пассажиры вызвали на место происшествия медиков, однако скорая приехала только спустя час. Не дожидаясь врачей, очевидцы сами оказали водителю первую помощь. Чтобы привести мужчину в чувство, его поливали холодной водой. Люди постоянно придерживали голову пострадавшего.

В ожидании приезда медиков пассажиры пытались остановить проезжавшие мимо автомобили в надежде, что кто-то из водителей сможет помочь своему коллеге.

Когда скорая все же приехала на вызов, водитель автобуса уже пришел в себя и находился в удовлетворительном состоянии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мотоцикл на скорости влетел в легковушку, есть погибший и пострадавшая.