На Днепропетровщине во время тушения пожара нашли мертвую женщину. Фото

В воскресенье, 10 мая, в Желтых Водах Днепропетровской области при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины.

В 4:53 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Заводской, горит квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожарные установили, что входная дверь в квартиру не была закрытой, а пожар возник внутри жилой комнаты двухкомнатной квартиры. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 7 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели нашли мертвую женщину Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 1949 года рождения без признаков жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Павлограде мужчина сгорел в собственной квартире. Его тело спасатели нашли в ванной комнате.