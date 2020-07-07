На Днепропетровщине во время пожара в жилом доме погибли две женщины

Пожар под Днепром. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Во вторник, 7 июля, в городе Синельниково Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме.

Из пылающего помещения не успели выбраться две женщины. Их тела обнаружили спасатели во время ликвидации возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Известно, что погибшей хозяйке было 59 лет. Данные другой женщины устанавливаются.

Огонь уничтожил домашние вещи, деревянные конструкции крыши и стены здания на площади в 40 "квадратов". Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Никополе во время пожара серьезно обгорел мужчина.