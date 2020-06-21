На Днепропетровщине во время пожара в многоэтажке погиб подросток

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 21 июня в жилом доме на улице Симонова возник пожар. Сообщение о возгорании поступило в Государственную Службу по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области около трех часов ночи.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажного дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

На балконе сгоревшей квартиры сотрудники ГСЧС нашли тело 14-летнего подростка. Погибший имел первую группу инвалидности.

Во время пожара спасатели вывели по лестничным клеткам на свежий воздух четверых взрослых и одного годовалого ребенка, проживающих на этаж выше.

Спасатели локализуют пожар Фото dsns.gov.ua

Огонь уничтожил домашнее имущество в сгоревшей квартире и балконную раму на четвертом этаже здания. Общая площадь пожара – 30 квадратных метров. Возгорание локализовали в 04:38.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке на проспекте Григоренко, 41. В результате были повреждены несколько этажей.