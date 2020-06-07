На Днепропетровщине во время пожара в доме сгорел мужчина. Фото
В воскресенье, 7 июня, в селе Южное Никопольского района Днепропетровской области в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме.
По прибытию спасателей на место пожара установлено, что возгорание возникло на крыше одноэтажного жилого дома на 6 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Огонь уничтожил крышу и конструкции дома на площади 115 метров квадратных. Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни 1986 года рождения.
Спасатели тушили пожар почти два часа.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре загорелся девятиэтажный дом. Во время ликвидации спасатели по внешней пожарной лестнице спасли четырех человек, из них три ребенка.