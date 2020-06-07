На Днепропетровщине во время пожара в доме сгорел мужчина. Фото

В воскресенье, 7 июня, в селе Южное Никопольского района Днепропетровской области в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме.

По прибытию спасателей на место пожара установлено, что возгорание возникло на крыше одноэтажного жилого дома на 6 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь уничтожил крышу и конструкции дома на площади 115 метров квадратных. Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни 1986 года рождения.

Во время пожара в доме сгорел мужчина Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели тушили пожар почти два часа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре загорелся девятиэтажный дом. Во время ликвидации спасатели по внешней пожарной лестнице спасли четырех человек, из них три ребенка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!