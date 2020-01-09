Главная Новости
9 января • обновлено в 13:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

На Днепропетровщине во время пожара в частном доме погиб мужчина

414
Читать материал на украинском

В поселке Межевая Днепропетровской области 9 января загорелся частный дом с владельцем внутри.

Мужчине не удалось спастись от огня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Новости
Днепр окутал густой дым из-за пожара: жуткие фото и видео

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 7:19. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество на площади 7 кв. метров.

На Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина

На Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина

Лента новостей Одессы

Во время пожара погиб владелец домовладения - гражданин 1980 года рождения. Огонь полыхал в доме более часа.

На месте происшествия работали четверо спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 8 января на улице Каткова произошло смертельное ДТП на "зебре". Автомобиль Audi с пьяной женщиной за рулем на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Двое человек погибли на месте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги