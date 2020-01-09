На Днепропетровщине во время пожара в частном доме погиб мужчина

В поселке Межевая Днепропетровской области 9 января загорелся частный дом с владельцем внутри.
Мужчине не удалось спастись от огня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 7:19. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество на площади 7 кв. метров.
На Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина
Лента новостей Одессы
Во время пожара погиб владелец домовладения - гражданин 1980 года рождения. Огонь полыхал в доме более часа.
На месте происшествия работали четверо спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 8 января на улице Каткова произошло смертельное ДТП на "зебре". Автомобиль Audi с пьяной женщиной за рулем на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Двое человек погибли на месте.
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