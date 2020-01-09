На Днепропетровщине во время пожара в частном доме погиб мужчина

В поселке Межевая Днепропетровской области 9 января загорелся частный дом с владельцем внутри.

Мужчине не удалось спастись от огня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 7:19. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем повреждена крыша дома и домашнее имущество на площади 7 кв. метров.

На Днепропетровщине во время пожара погиб мужчина Лента новостей Одессы

Во время пожара погиб владелец домовладения - гражданин 1980 года рождения. Огонь полыхал в доме более часа.

На месте происшествия работали четверо спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром во время пожара в частном доме погиб мужчина ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 8 января на улице Каткова произошло смертельное ДТП на "зебре". Автомобиль Audi с пьяной женщиной за рулем на полной скорости влетел в толпу пешеходов. Двое человек погибли на месте.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся