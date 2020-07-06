На Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Фото с места ЧП

Пожар на Днепропетровщине. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В городе Никополь Днепропетровской области 5 июля загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Трубников.

Из пылающего помещения не успел выбраться 57-летний мужчина. К моменту приезда спасателей он успел серьезно обгореть, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Никопольскую больницу №1. Точная причина возгорания пока неизвестна.

Пожар на Днепропетровщине Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар удалось полностью ликвидировать в течение получаса. На месте происшествия работали пятеро спасателей и две единицы спецтехники.

Пожар на Днепропетровщине Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине из пожара в многоэтажке спасли двух человек.