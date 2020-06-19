На Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Фото с места ЧП

В селе Лобойковка Днепропетровской области 18 июня произошел пожар на территории частного домовладения.

В огненной ловушке оказался 81-летний владелец. На место происшествия направили дежурную бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибывшие на место вызова чрезвычайники установили, что пожар возник внутри хозяйственной постройки – летней кухни. Мужчину, который не успел покинуть помещение до того, как огонь охватил его полностью, вывели на улицу, после чего передали медикам для дальнейшей госпитализации. Потерпевший получил серьезные ожоги верхних конечностей.

Пожар под Днепром

Огнем были уничтожены вещи домашнего обихода, повреждена крыша здания. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте происшествия работали семеро спасателей и две единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что днепрянин превратил свою квартиру в свалку. Страсть хозяина к хламу мешала жить всему подъезду.