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30 апреля • обновлено в 10:42
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине во время пожара серьезно обгорел мужчина. Фото с места ЧП

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В четверг, 30 апреля, в поселке Куриловка Днепропетровской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме.

На момент возгорания в помещении находился его 80-летний владелец. К приезду пожарных он получил серьезные ожоги и отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь повредил крышу, конструкции дома и имущество. Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. 8 чрезвычайников тушили его больше часа.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге женщина погибла при пожаре в собственном доме. Ей было 44 года.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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