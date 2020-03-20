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20 марта • обновлено в 09:20
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Карина Бондаренко

На Днепропетровщине во время пожара погибли более 50 животных

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В четверг, 19 марта, во время пожара в Широковском районе Днепропетровской области погибли 56 голов домашнего скота – свиньи и куры.

Огонь вспыхнул на территории частного дома около 21:00, сообщили на сайте Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пожар уничтожил деревянную хозяйственную постройку и повредила перекрытие летней кухни. Общая площадь пожара составила 33 м.кв. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар на Днепропетровщине

Пожар на Днепропетровщине

Сайт ГСЧС

Пожар на Днепропетровщине

Пожар на Днепропетровщине

Сайт ГСЧС

Пожар на Днепропетровщине

Пожар на Днепропетровщине

Сайт ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге из пожара в многоэтажке спасли двух человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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