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9 февраля • обновлено в 18:55
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/ Происшествия

На Днепропетровщине в водохранилище нашли отраву: что теперь будет

7.8т
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В Апостолово Днепропетровской области закрылись школы, детские сады, учреждения социальной сферы из-за повышенного уровня пестицидов в Каховском водохранилище.

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обнаружила в Каховском водохранилище диазинон и хлорпирифос. Об этом сообщили на сайте Апостоловской объединенной территориальной громады.

Школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу с 8 до 12 февраля. Также местных жителей призвали сократить потребление воды из-под крана.

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Апостоловские чиновники обратились в Национальную полицию и Никопольскую прокуратуру для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр – Кривой Рог на источники загрязнения.

Скриншот

Скриншот

apost.otg.dp.gov.ua

Скриншот

Скриншот

apost.otg.dp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы вода заливала улицы.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А вы видели, что в Крыму у оккупантов с водой?
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