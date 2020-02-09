На Днепропетровщине в водохранилище нашли отраву: что теперь будет

В Апостолово Днепропетровской области закрылись школы, детские сады, учреждения социальной сферы из-за повышенного уровня пестицидов в Каховском водохранилище.

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обнаружила в Каховском водохранилище диазинон и хлорпирифос. Об этом сообщили на сайте Апостоловской объединенной территориальной громады.

Школы, детские сады и учреждения социальной сферы приостановили работу с 8 до 12 февраля. Также местных жителей призвали сократить потребление воды из-под крана.

Апостоловские чиновники обратились в Национальную полицию и Никопольскую прокуратуру для проверки Каховского водохранилища и канала Днепр – Кривой Рог на источники загрязнения.

Скриншот apost.otg.dp.gov.ua

Скриншот apost.otg.dp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы вода заливала улицы.

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