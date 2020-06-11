На Днепропетровщине в водоеме обнаружили труп мужчины

В Кривом Роге Днепропетровской области в водоеме обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Инцидент произошел 11 июня в Терновском районе города возле местного ботанического сада.
В данный момент на месте происшествия работают полиция, медики и спасатели, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.
В водоеме нашли тело мужчины
1kr.ua
Тело отправят на экспертизу, чтобы установить причину смерти.
Как сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен, личность умершего удалось установить. Им является Шепота Дмитрий Юрьевич, которого объявили в розыск три дня назад.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники полиции разыскивают жителя Терновского района – 51-летнего Шепуту Дмитрия Юрьевича.
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