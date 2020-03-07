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7 марта • обновлено в 15:50
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/ Происшествия

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине в шахте обвалилась порода и раздавила рабочего

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По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что под землей плохо была закреплена выработка, сообщает Прихист.

Горнорабочий очистного забоя, который работал на комбайне, начал отработку ниши, в результате чего произошел обвал породы и его задавило.

На месте происшествия работают специалисты военизированной горно-спасательной части. Начато служебное расследование.

Погибшему было 48 лет. На шахте он работал звеньевым.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре труп женщины пролежал в квартире 10 дней. Экстренные службы не могли найти законных оснований для вскрытия квартиры.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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