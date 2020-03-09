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9 марта • обновлено в 10:32
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине в результате пожара погиб мужчина

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В понедельник, 9 марта, в городе Никополь Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом на улице Богомольца.

Из пылающего помещения не успел выбраться мужчина. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник внутри жилой комнаты дома. Огнем повреждено домашнее имущество на площади 20 кв. м.

Пожар в Никополе

Пожар в Никополе

liter.kz

К ликвидации пожара привлечены четверо человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара в заброшенном доме спасатели нашли тело мужчины. Огонь удалось ликвидировать за 30 минут.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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