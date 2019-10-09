На Днепропетровщине в реке нашли тело 9-летней девочки: фото с места трагедии

В Марганце Днепропетровской области 8 октября в реке обнаружили тело девятилетней девочки.
Ребенок сорвался с моста и упал в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Днепре утонула 9-летняя девочка
Главный региональный
Известно, что несчастный случай произошел вблизи улицы Железнодорожная около 16:15. Прибывшие на место происшествия спасатели разыскали труп на дне водоема и доставили его на берег с помощью резиновой лодки. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.
К работам были привлечены шесть человек личного состава и одна единица техники.
В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка
ГСЧС в Днепропетровской области
В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка
ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина. 6 октября на проспекте Героев в салоне Mercedes обнаружили тело мужчины. Труп находился на водительском сидении.
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