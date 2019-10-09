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9 октября • обновлено в 07:11
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На Днепропетровщине в реке нашли тело 9-летней девочки: фото с места трагедии

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В Марганце Днепропетровской области 8 октября в реке обнаружили тело девятилетней девочки.

Ребенок сорвался с моста и упал в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепре утонула 9-летняя девочка

В Днепре утонула 9-летняя девочка

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В Днепре нашли окровавленный труп на детской площадке. Фото 18+

Известно, что несчастный случай произошел вблизи улицы Железнодорожная около 16:15. Прибывшие на место происшествия спасатели разыскали труп на дне водоема и доставили его на берег с помощью резиновой лодки. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.

К работам были привлечены шесть человек личного состава и одна единица техники.

В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка

В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка

ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка

В Днепре нашли тело 9-летнего ребенка

ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре при загадочных обстоятельствах умер мужчина. 6 октября на проспекте Героев в салоне Mercedes обнаружили тело мужчины. Труп находился на водительском сидении.

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Место
Украина Днепр
Теги
смерть умер ребенок расследование
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